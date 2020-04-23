Еще четыре больницы и роддом будут принимать больных коронавирусом в Петербурге

23 Апр 2020 2020-04-23T15:50:59+03:00

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Еще пять медицинских учреждения Санкт-Петербурга будут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. О том, что вскоре больниц будет уже не 9, а 13, накануне заявил губернатор города Александр Беглов. А теперь комитет по здравоохранению уточнил, какие именно клиники попали в допсписок.

- Больных начнут принимать: Больница имени Семашко, Мариинская больница, Больница святой Ольги, Городская больница №15 и Роддом №16, - сообщает пресс-служба Комздрава.

По планам, которые озвучил на заседании Координационного совета при правительстве России губернатор Петербурга, начать прием больных клиники должны с 28 апреля.

Тогда же часть пациентов, у которых коронавирус протекает в легкой форме, будут госпитализировать в пансионат «Заря» в Репино, где сейчас располагается обсерватор для потенциально контактных лиц, например приехавших из заграницы, но без признаков заболевания.

А дополнительный карантинный центр откроют в соседнем пансионате «Балтиец».

ИСТОЧНИК KP.RU