2020-04-23T18:27:16+03:00
Происшествия

Суд арестовал хозяина отеля, прострелившего глаз девушке-администратору

У мужчины при обыске нашли целый арсенал оружия
Петр КИБЕР
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Суд арестовал отельера, стрелявшего в девушку-администратора.Суд арестовал отельера, стрелявшего в девушку-администратора.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под арест 36-летнего владельца отеля в Апраксином дворе, который из травматического пистолета прострелил глаз девушке-администратору.

- Как полагает следствие, задержанный, не позднее 18 часов 41 минуты 21 апреля, находясь в помещении по адресу: ул. Садовая, д. 28/30, корп. 55, имея умысел на убийство сотрудницы отеля, произвел выстрел в лицо потерпевшей в область расположения жизненно - важных органов – глаз, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В итоге пуля выбила 18-летней девушке левый глаз и застряла в глазнице. Раненную петербурженку, которая сама и вызвала себе скорую, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сам обвиняемый вину не признает. Известно, что стрелком оказался уроженец Нижневартовска, последнее время живущий в своем отеле в Петербурге. При обыске у него был изъят целый арсенал оружия, в том числе пистолет «Оса», карабин СКС, карабин «Ланкастер» (внешне напоминающий автомат Калашникова), помповое ружье «Байкал», газовый пистолет и патроны к оружию.

Учитывая все это, суд отправил мужчину под арест до 20 июня. За покушение на убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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