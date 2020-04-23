100 врачей из Госпиталя для ветеранов войн будут лечить тысячу больных коронавирусом в «Ленэкспо»
Стало известно, что больных с легкой формой коронавируса, которых вскоре планируют отправлять в «Ленэкспо», будут лечить сотня медработников из Госпиталя для ветеранов войн. В помощь им отправят вдвое больше медсестер. Напомним, в «полевом» госпитале в «Ленэкспо» возведут тысячу коек и отдельные боксы. Получается, если больных соберется под завязку, то каждому врачу достанется по 60 коек.
Почти готовые боксы с койками выглядят так. Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга
- Сейчас в одном из павильонов «Ленэкспо» завершается обустройство госпиталя для больных коронавирусной инфекцией. Монтаж модулей, рассчитанных на двух человек, с койками подходит к концу. В некоторых местах оборудовали не только кровати, но и светильники, розетки, штативы для капельниц и тумбочки, - сообщают в пресс-службе Смольного.
Госпиталю в «Ленэкспо» сделают изолированную систему снабжения медикаментами и бытовыми принадлежностями, а также вывоза загрязненных отходов. Также в павильоне устанавливают 64 санузла и 80 душевых и монтируют водопровод, вентиляцию, канализацию и отопление.
В «Ленэкспо» строят госпиталь для зараженных новым коронавирусом.Олег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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