Стал известен результат теста на коронавирус у госпитализированного главы комздрава Петербурга
Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец успешно выписан из больницы после внезапной госпитализации по подозрению на коронавирус. Два дня назад чиновник записал видеообращение, в котором рассказал о симптомах ОРВИ. В итоге Лисовец сдал три теста на опасную инфекцию.
- Первый анализ на COVID-19 показал положительный результат, однако последующие два – уже отрицательный. После получения заключительного отрицательного теста председатель комитета планирует вернуться к работе. Сотрудников комитета также обследовали на новую коронавирусную инфекцию. Очагов заболевания не выявлено, - уведомили в пресс-службе комздрава Петербурга.
Сейчас Дмитрий Лисовец находится на домашнем лечении и будет работать в удаленном режиме. Напомним, временно исполняющим обязанности главы комздрава назначен заместитель Андрей Сарана.
Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец госпитализирован с ОРВИ.Видео: Пресс-служба правительства СПю / Оперштаб СПб по коронавирусу
ИСТОЧНИК KP.RU
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