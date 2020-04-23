2020-04-23T20:13:22+03:00
Общество

Стал известен результат теста на коронавирус у госпитализированного главы комздрава Петербурга

Экспресс-тест дал положительный результат, а заключительный анализ – уже отрицательный
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец успешно выписан из больницы после внезапной госпитализации по подозрению на коронавирус. Два дня назад чиновник записал видеообращение, в котором рассказал о симптомах ОРВИ. В итоге Лисовец сдал три теста на опасную инфекцию.

- Первый анализ на COVID-19 показал положительный результат, однако последующие два – уже отрицательный. После получения заключительного отрицательного теста председатель комитета планирует вернуться к работе. Сотрудников комитета также обследовали на новую коронавирусную инфекцию. Очагов заболевания не выявлено, - уведомили в пресс-службе комздрава Петербурга.

Сейчас Дмитрий Лисовец находится на домашнем лечении и будет работать в удаленном режиме. Напомним, временно исполняющим обязанности главы комздрава назначен заместитель Андрей Сарана.

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец госпитализирован с ОРВИ.Видео: Пресс-служба правительства СПю / Оперштаб СПб по коронавирусу

ИСТОЧНИК KP.RU

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