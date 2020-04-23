2020-04-23T22:25:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один роддом Петербурга закрыли на карантин по коронавирусу

В этот раз опасную инфекцию выявили у пациентки родильного дома №18
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге закрыли на карантин роддом №18. Фото: roddom18.ruВ Петербурге закрыли на карантин роддом №18. Фото: roddom18.ru
Изменить размер текста:

С 23 апреля 2020 года в Петербурге закрыли на карантин по коронавирусу родильный дом №18. Неутешительную новость сообщила администрация медучреждения на официальном сайте. Причем сроки возобновления приема пациенток пока не сообщаются.

- У одного из пациентов выявили положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. В связи с этим роддом № 18 закрыт на ввоз пациентов любого профиля до особого распоряжения комитета по здравоохранению Петербурга. При этом выписка происходит в штатном режиме. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и следить за информацией на нашем сайте, - спешно уведомляют в роддоме №18.

Напомним, что это уже четвертый родильный дом, закрытый на карантин по коронавирусу в Петербурге. Сейчас пациенток не принимают в роддомах №17 и №10, когда как с роддома №16 ограничения успешно сняли и провели там полную дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще 5,5 тысяч коек для лечения коронавируса развернут в Петербурге
День начала работы Дороги жизни внесли в перечень праздников Петербурга
Александр Беглов о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Обстановка ухудшается. Оставайтесь дома!»
Еще один роддом Петербурга закрыли на карантин по коронавирусу
Петербургской скорой помощи передали два новых автомобиля
Появились подробности трех новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге
Петербуржцам, застрявшим в Финляндии, разрешат вернуться домой
Злостный нарушитель на «Ладе» снес маму с тремя маленькими детьми в Ленобласти
Стал известен результат теста на коронавирус у госпитализированного главы комздрава Петербурга
Митрополит Варсонофий попросил у властей Петербурга об отсрочке коммунальных платежей для храмов
100 врачей из Госпиталя для ветеранов войн будут лечить тысячу больных коронавирусом в «Ленэкспо»