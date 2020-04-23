Еще один роддом Петербурга закрыли на карантин по коронавирусу

23 Апр 2020 2020-04-23T22:25:56+03:00

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С 23 апреля 2020 года в Петербурге закрыли на карантин по коронавирусу родильный дом №18. Неутешительную новость сообщила администрация медучреждения на официальном сайте. Причем сроки возобновления приема пациенток пока не сообщаются.

- У одного из пациентов выявили положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. В связи с этим роддом № 18 закрыт на ввоз пациентов любого профиля до особого распоряжения комитета по здравоохранению Петербурга. При этом выписка происходит в штатном режиме. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и следить за информацией на нашем сайте, - спешно уведомляют в роддоме №18.

Напомним, что это уже четвертый родильный дом, закрытый на карантин по коронавирусу в Петербурге. Сейчас пациенток не принимают в роддомах №17 и №10, когда как с роддома №16 ограничения успешно сняли и провели там полную дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU