Еще один роддом Петербурга закрыли на карантин по коронавирусу
С 23 апреля 2020 года в Петербурге закрыли на карантин по коронавирусу родильный дом №18. Неутешительную новость сообщила администрация медучреждения на официальном сайте. Причем сроки возобновления приема пациенток пока не сообщаются.
- У одного из пациентов выявили положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. В связи с этим роддом № 18 закрыт на ввоз пациентов любого профиля до особого распоряжения комитета по здравоохранению Петербурга. При этом выписка происходит в штатном режиме. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и следить за информацией на нашем сайте, - спешно уведомляют в роддоме №18.
Напомним, что это уже четвертый родильный дом, закрытый на карантин по коронавирусу в Петербурге. Сейчас пациенток не принимают в роддомах №17 и №10, когда как с роддома №16 ограничения успешно сняли и провели там полную дезинфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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