2020-04-16T22:01:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса на карантин закрыли роддом №17 в Петербурге

Родильный дом больше не принимает рожениц, но выписка осуществляется в штатном режиме
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге закрыли третий по счету роддом из-за коронавируса. Фото: Родильный дом №17В Петербурге закрыли третий по счету роддом из-за коронавируса. Фото: Родильный дом №17
Изменить размер текста:

С 16 апреля в Петербурге из-за коронавируса закрыли на карантин очередной роддом – на этот раз №17, который находится в Невском районе на улице Леснозаводской, 4. Будущим мамам еще 15 апреля начали звонить из медучреждения с уведомлением, что все записи отменяются. При этом выписка из роддома не прекратится.

- Родильный дом №17 на данный момент закрыт для приема рожениц на неопределенный срок. Выписка осуществляется в штатном режиме. В случае изменения ситуации мы обязательно разместим подробную информацию в нашей группе! – написали в официальном сообществе роддома №17 во «Вконтакте».

Пояснить данное решение в администрации пока что отказались. Однако «Комсомолке» в комздраве Петербурга подтвердили, что карантин связан с коронавирусом. Все подробности обещают сказать позднее, утром 17 апреля.

Напомним, петербурженок, которые находятся на последних сроках беременности, обязали еженедельно сдавать тест на коронавирус. Сейчас в Северной столице закрыты на карантин еще два роддома - №10 в Красносельском районе и №16 во Фрунзенском районе.

Официально о причинах закрытия еще не объявляли. Фото: vk.com/rdom17

Официально о причинах закрытия еще не объявляли. Фото: vk.com/rdom17

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за коронавируса на карантин закрыли роддом №17 в Петербурге
555 заведений, нарушивших карантинный режим, выявили в Петербурге
В ЗакСе Петербурга прокомментировали решение Владимира Путина о переносе даты парада Победы
Количество незаконных торговых точек возле метро серьезно выросло в Петербурге
Бобра-трудоголика заметили на реке Смоленке
Бывшего подполковника полиции в Петербурге обвинили в желании похитить почти 15 млн рублей
На скрытую камеру в женском туалете наткнулись сотрудницы Октябрьской железной дороги в Ленобласти
В Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга обнаружили коронавирус
Петербуржцы попали под суд, отказавшись пройти обследование на коронавирус
На месте битвы Александра Невского со шведами в Усть-Ижоре поставили незаконный причал для катеров
Зарплата курьеров выросла до 140 тысяч рублей во время самоизоляции в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет отметит 90-летний юбилей
Хоккеисты СКА помогли детям с онкологией и интернату для пожилых
Суд не стал штрафовать петербуржца, выпивавшего в парке во время самоизоляции
Суд снизил штраф баскетболистам из Пушкина, которых поймали на спортплощадке
Рекордно низкое давление повлияло на жителей Санкт-Петербурга 16 апреля
Единая справочная горячая линия по коронавирусу заработала в Санкт-Петербурге
Пьяный повар из Гатчины залез на крышу музея в Петербурге
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 16 апреля 2020 года: На улице очень много людей
На Парнасе загадочно погибла эксперт по гипнозу и клинической психологии
ФАС вмешался в формировании цен на продажу билетов на автовокзале на Обводном канале
Больных коронавирусом будут изолировать в пансионатах и гостиницах в Санкт-Петербурге
Самозанятые получили выплаты в Ленинградской области
Первая тестовая «городская электричка» прошла от Парголово до Красного Села