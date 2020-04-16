Из-за коронавируса на карантин закрыли роддом №17 в Петербурге

16 Апр 2020 2020-04-16T22:01:31+03:00

В Петербурге закрыли третий по счету роддом из-за коронавируса. Фото: Родильный дом №17

Родильный дом больше не принимает рожениц, но выписка осуществляется в штатном режиме

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С 16 апреля в Петербурге из-за коронавируса закрыли на карантин очередной роддом – на этот раз №17, который находится в Невском районе на улице Леснозаводской, 4. Будущим мамам еще 15 апреля начали звонить из медучреждения с уведомлением, что все записи отменяются. При этом выписка из роддома не прекратится.

- Родильный дом №17 на данный момент закрыт для приема рожениц на неопределенный срок. Выписка осуществляется в штатном режиме. В случае изменения ситуации мы обязательно разместим подробную информацию в нашей группе! – написали в официальном сообществе роддома №17 во «Вконтакте».

Пояснить данное решение в администрации пока что отказались. Однако «Комсомолке» в комздраве Петербурга подтвердили, что карантин связан с коронавирусом. Все подробности обещают сказать позднее, утром 17 апреля.

Напомним, петербурженок, которые находятся на последних сроках беременности, обязали еженедельно сдавать тест на коронавирус. Сейчас в Северной столице закрыты на карантин еще два роддома - №10 в Красносельском районе и №16 во Фрунзенском районе.

Официально о причинах закрытия еще не объявляли. Фото: vk.com/rdom17

ИСТОЧНИК KP.RU