Александр Беглов о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Обстановка ухудшается. Оставайтесь дома!»
Вечером 23 апреля губернатор Александр Беглов вновь поделился мыслями о коронавирусе в Санкт-Петербурге и обратился к горожанам со своей официальной страницы во «Вконтакте». Градоначальник отметил, что с начала 2020 года ему в комментариях и личных сообщениях поступило 36 тысяч обращений. В последние недели пандемии количество вопросов от жителей Петербурга постоянно растет, поэтому ответы от губернатора будут направляться в первую очередь тем, кто оставляет координаты для обратной связи.
- Рад, что на моей странице вы находите необходимую информацию. Но отмечу, что обстановка ухудшается. Система городского здравоохранения перегружена в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Нам нужно время, чтобы развернуть дополнительные госпитали. Оставайтесь дома! Только так можно замедлить распространение инфекции. Берегите себя! Вместе мы справимся! – сообщил Александр Беглов.
Чаще всего горожане спрашивали губернатора о коронавирусе, а также тех или иных проблемах многоквартирных домов, медицины, образования и автомобильных дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU
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