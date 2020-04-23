2020-04-23T19:26:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Комздрав: система здравоохранения Петербурга перегружена

Горожан призвали сидеть дома, иначе вспышка коронавируса неизбежна
Петр КИБЕР
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Больницы Петербурга перегружены из-за пациентов с коронавирусом.Больницы Петербурга перегружены из-за пациентов с коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Комитет по здравоохранению Петербурга прокомментировал ситуацию с очередями из скорых перед Покровской больницей и заодно объяснил, почему так получилось. По словам чиновников, система медпомощи в городе работает с максимальной нагрузкой и даже выше.

- Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19. Делается все возможное, чтобы обеспечить высококвалифицированную медицинскую помощь пациентам. Нынешняя ситуация беспрецедентная, никакими инструкциями не предусмотренная, сообщили в Комздраве.

В пресс-службе ведомства отметили, что каждый из петербуржцев может помочь медикам и повлиять на рост числа заболевших, просто оставшись дома.

- Индекс самоизоляции напрямую связан с ростом или снижением заболеваемости. Как только его показатель снижается – происходит вспышка болезни, - предупредили в Комитете по здравоохранению.

Учитывая, что последние дни индекс в Петербурге был низким, есть все основания опасаться резкого роста заболевших коронавирусом.

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Но пока таких просьб от руководства Санкт-Петербурга не поступало (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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