2020-04-25T16:44:56+03:00
Общество

Петербуржцев из пяти стран вывезут на следующей неделе спецрейсами

Это будут туристы, застрявшие в Армении, Италии, Израиле, а также на Шри-Ланки и Мальдивах
Евгения МОСКВИНА
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На следующей неделе из пяти стран в Петербург вернутся застрявшие туристы.На следующей неделе из пяти стран в Петербург вернутся застрявшие туристы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На следующей неделе в Петербург вернут застрявших за границей из-за коронавируса горожан. Как следует из данных Telegram-канала Минсвязи России, в Северную столицу будут организованы четыре спецрейса – из Армении, Италии, Шри-Ланки и Мальдив, а также Израиля. Все они будут лететь в Москву с пересадкой в Петербурге. Как отмечается, перелет на этих самолетах будет возможен только для граждан, которые проживают в Москве, Московской области, Петербурге и Лениобласти.

Первый спецрейс вылетит из Еревана 27 апреля в 13:45 по местному времени. На следующий день, 28 апреля, самолет с россиянам отправится из Тель-Авива в 15:00 по местному времени. 29 апреля в 15:20 из Мале (Мальдивы) через Коломбо (Шри-Ланка) вылетит еще один рейс. Кроме того, 29 апреля в 14:10 отправится самолет из Рима. Напомним также, что по прибытии всем петербуржцам предстоит отправиться на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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