Мишустин утвердил семь больниц в Петербурге, которые перепрофилируют под коронавирус

25 Апр 2020 2020-04-25T17:53:43+03:00

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В субботу, 25 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских учреждений страны для борьбы с коронавирусом. Это больницы в 28 регионах, включая и Санкт-Петербург. Отметим, что речь идет об организациях, подведомственных федеральным структурам.

В Северной столице в список вошли всего семь медучреждений. Это Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова, Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, а также 122-ая клиническая больница имени Соколова и 442-й военный клинический госпиталь.

Исходя из документа, перепрофилируемый коечный фонд в Петербурге может составить до 1295 мест. Всего в 28 регионах благодаря этим мерам количество коек для больных коронавирусом и пациентов с подозрением на него вырастет почти на 5 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU