2020-04-26T09:03:49+03:00
Происшествия

Власти Петербурга прокомментировали смерть медсестер от коронавируса

Имена погибших медработников появились в "Списке памяти"
Роман ЛЯЛИН
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Медсестры могли заразиться дома, а не на работеМедсестры могли заразиться дома, а не на работеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Интернете появился "Список памяти" погибших медицинских работников от коронавируса. Кроме врача Сергея Белошицкого, скончавшегося от опасной инфекции, в нем упоминаются еще четыре медсестры из Санкт-Петербурга. Однако в Комитете по здравоохранению города сообщают только о трех погибших медработниц.

- Упомянутые в списке три медсестры скончались, - пояснили в комитете здравоохранения. - Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей.

В Комитете по здравоохранению также объяснили, что связывать работу погибших медсестер и их гибель некорректно. Потому что многие медики могут заразиться дома, не выполняя свои служебные обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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