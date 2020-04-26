В Мариинской больнице объяснили, от кого около 50 медиков могли заразиться коронавирусом
В Мариинской больнице заболели около 50 сотрудников. У 17 из них уже официально подтвержден коронавирус. Все работники сейчас находятся на лечении. А стационар больницы полностью перепрофилировали под пациентов с Covid-19. О том, как медики могли заразиться, "КП-Петербург" рассказала пресс-секретарь учреждения.
- Скорее всего, заражение произошло от одного из пациентов, переведенных из стационаров других больниц, - пояснила пресс-секретарь Мариинской больницы Вера Жолудева. - А именно от пациента, у которого не был изначально выявлен коронавирус.
Есть ли среди заболевших медработников тяжелые течения болезни, пока неизвестно.
- Мы ожидаем информацию о том, как протекает болезнь у наших сотрудников, - уточнила Вера Жолудева.
Теперь в стационаре Мариинской больницы только инфекционные койки.
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Официально инфекция подтверждена только у 17 сотрудников (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU