2020-04-26T19:51:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мариинской больнице объяснили, от кого около 50 медиков могли заразиться коронавирусом

Скорее всего, инфекцию привез один из пациентов, переведенных из других стационаров
Роман ЛЯЛИН
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В больнице произошло массовое заражение коронавирусомВ больнице произошло массовое заражение коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО
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В Мариинской больнице заболели около 50 сотрудников. У 17 из них уже официально подтвержден коронавирус. Все работники сейчас находятся на лечении. А стационар больницы полностью перепрофилировали под пациентов с Covid-19. О том, как медики могли заразиться, "КП-Петербург" рассказала пресс-секретарь учреждения.

- Скорее всего, заражение произошло от одного из пациентов, переведенных из стационаров других больниц, - пояснила пресс-секретарь Мариинской больницы Вера Жолудева. - А именно от пациента, у которого не был изначально выявлен коронавирус.

Есть ли среди заболевших медработников тяжелые течения болезни, пока неизвестно.

- Мы ожидаем информацию о том, как протекает болезнь у наших сотрудников, - уточнила Вера Жолудева.

Теперь в стационаре Мариинской больницы только инфекционные койки.

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Официально инфекция подтверждена только у 17 сотрудников (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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