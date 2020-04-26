«Заболели, предположительно, 50 медработников»: Мариинская больница после массовый вспышки коронавируса перестает принимать обычных пациентов

В Мариинской больнице Санкт-Петербурга произошла массовая вспышка заболевания коронавирусной инфекцией среди персонала. Об этом "КП-Петербург" сообщила пресс-секретарь учреждения Вера Жолудева. По ее словам, точное число заразившихся пока неизвестно.

- Около 50 сотрудников больницы заболели, - пояснила "КП" Вера Жолудева. - Точная цифра неизвестна. Все работники протестированы, ожидаем результаты. Больница с 27 марта будет принимать только пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Наш стационар полностью перепрофилирован под инфекционные койки. Заболевшие врачи находятся на лечении.

В комитете здравоохранения Петербурга, тем временем, уточнили, что официально Роспотребнадзором инфекция пока подтверждена только у части заболевших.

- В Мариинской больнице 17 случаев коронавируса подтверждено результатами анализов. Карантин не введен, - сообщили в комитете.

Мариинская больница начала готовиться к приему пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 несколько дней назад.

- В стационаре в усиленном режиме ведутся работы по реорганизации всех структурных служб и подразделений в целях обеспечения всех пострадавших от коронавирусной инфекции в качественной медицинской помощи, - сообщали ранее в больнице.

Чуть позже в Мариинской больнице объяснили, от кого могли заразиться работники. Ранее власти Петербурга сообщили о смерти нейрохирурга, заболевшего коронавирусом.

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