2020-04-26T21:13:04+03:00
Коронавирус Covid-19

«Заболели, предположительно, 50 медработников»: Мариинская больница после массовый вспышки коронавируса перестает принимать обычных пациентов

Официально инфекция подтверждена только у 17 сотрудников
Роман ЛЯЛИН
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В Мариинской больнице вспышка коронавирусаВ Мариинской больнице вспышка коронавируса
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В Мариинской больнице Санкт-Петербурга произошла массовая вспышка заболевания коронавирусной инфекцией среди персонала. Об этом "КП-Петербург" сообщила пресс-секретарь учреждения Вера Жолудева. По ее словам, точное число заразившихся пока неизвестно.

- Около 50 сотрудников больницы заболели, - пояснила "КП" Вера Жолудева. - Точная цифра неизвестна. Все работники протестированы, ожидаем результаты. Больница с 27 марта будет принимать только пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Наш стационар полностью перепрофилирован под инфекционные койки. Заболевшие врачи находятся на лечении.

В комитете здравоохранения Петербурга, тем временем, уточнили, что официально Роспотребнадзором инфекция пока подтверждена только у части заболевших.

- В Мариинской больнице 17 случаев коронавируса подтверждено результатами анализов. Карантин не введен, - сообщили в комитете.

Мариинская больница начала готовиться к приему пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 несколько дней назад.

- В стационаре в усиленном режиме ведутся работы по реорганизации всех структурных служб и подразделений в целях обеспечения всех пострадавших от коронавирусной инфекции в качественной медицинской помощи, - сообщали ранее в больнице.

Чуть позже в Мариинской больнице объяснили, от кого могли заразиться работники. Ранее власти Петербурга сообщили о смерти нейрохирурга, заболевшего коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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