2020-04-27T21:28:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Мариинская больница приняла первых больных с подозрением на коронавирус

27 апреля к 18:00 в перепрофилированное медучреждение поступили уже 48 пациентов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге Мариинская больница приняла первых больных с подозрением на коронавирус.В Санкт-Петербурге Мариинская больница приняла первых больных с подозрением на коронавирус.Фото: Олег ЗОЛОТО
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27 апреля Мариинская больница начала свой первый прием больных с подозрением на коронавирус. Напомним, медучреждение оперативно перепрофилировали после того, как там зафиксировали массовую вспышку опасной инфекции среди медработников. Теперь в стационаре есть сразу 550 инфекционных коек, предназначенных для больных с COVID-19.

- Из этого числа 56 коек – реанимационные, а 423 оснащены кислородом. Также в наличии больницы есть 56 аппаратов искусственной вентиляции легких. Весь медицинский персонал обеспечили средствами индивидуальной защиты. По данным на 18:00 27 апреля, медучреждение уже приняло 48 пациентов с подозрением на коронавирус, - сообщили в Комздраве Петербурга.

Также в уходящий понедельник в больницу поступили 420 защитных лицевых экранов, предназначенных для медработников. Но это только первая партия от студентов Политеха Петербурга. Инициативная молодежь намерена с помощью 3D-принтеров и лазерных резаков изготовить всего около 5 тысячи защитных экранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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