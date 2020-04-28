Чечня передала Петербургу 14 тысяч продуктовых наборов для малообеспеченных семей

28 Апр 2020 2020-04-28T01:07:09+03:00

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Представительство Чеченской республики в Северо-Западном федеральном округе подарило Санкт-Петербургу сразу 14 тысяч продуктовых наборов для семей, оказавшихся в плохом материальном положении из-за коронавируса и его ограничительных мер. Конкретный состав посылки не уточняется.

- В том числе получены и 4 тысячи наборов детского питания. Эта гуманитарная помощь от Чечни уже направлена в районы, где ее распределят по социальным службам, которые отдадут посылки многочисленным местным жителям, - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге.

Напомним, что школьникам льготных категорий из Северной столицы раздали уже больше полмиллиона продуктовых наборов. А еще 370 тысяч сухпайков получили родители детсадовцев. Обычно в наборы кладут крупы, макароны, консервы, печенье, шоколад, чай и молоко.

ИСТОЧНИК KP.RU