КАД перекроют на неделю до 3 мая 2020 года в Санкт-Петербурге

28 Апр 2020 2020-04-28T13:21:21+03:00

Ограничения будут действовать на одной полосе на участке между Приморским шоссе м ЗСД

Изменить размер текста: A A

Кольцевую дорогу в Санкт-Петербурге перекроют на неделю до 3 мая 2020 года. Как стало известно во вторник, 28 апреля, ограничения коснутся участка внутреннего кольца КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД. Благо, перекрыта будет только одна полоса движения.

- В период с 28 апреля по 3 мая 2020 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта вторая полоса, по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. На данном участке дороги всего две полосы для движения - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Причина перекрытия – ремонт покрытия дороги, на котором образовалась колейность.

Также с 27 апреля до 2 мая в том же месте закрыто движение по одной полосе на внешнем кольце КАД. Ограничения тоже связаны с ремонтом асфальтового покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU