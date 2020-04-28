КАД перекроют на неделю до 3 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
Кольцевую дорогу в Санкт-Петербурге перекроют на неделю до 3 мая 2020 года. Как стало известно во вторник, 28 апреля, ограничения коснутся участка внутреннего кольца КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД. Благо, перекрыта будет только одна полоса движения.
- В период с 28 апреля по 3 мая 2020 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта вторая полоса, по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. На данном участке дороги всего две полосы для движения - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Причина перекрытия – ремонт покрытия дороги, на котором образовалась колейность.
Также с 27 апреля до 2 мая в том же месте закрыто движение по одной полосе на внешнем кольце КАД. Ограничения тоже связаны с ремонтом асфальтового покрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU