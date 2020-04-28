2020-04-28T13:21:21+03:00
Общество

КАД перекроют на неделю до 3 мая 2020 года в Санкт-Петербурге

Ограничения будут действовать на одной полосе на участке между Приморским шоссе м ЗСД
Лилия КОЗЛОВА
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Внутреннее кольцо КАД перекроют на неделю до 3 мая в Санкт-ПетербургеВнутреннее кольцо КАД перекроют на неделю до 3 мая в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Кольцевую дорогу в Санкт-Петербурге перекроют на неделю до 3 мая 2020 года. Как стало известно во вторник, 28 апреля, ограничения коснутся участка внутреннего кольца КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД. Благо, перекрыта будет только одна полоса движения.

- В период с 28 апреля по 3 мая 2020 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта вторая полоса, по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. На данном участке дороги всего две полосы для движения - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Причина перекрытия – ремонт покрытия дороги, на котором образовалась колейность.

Также с 27 апреля до 2 мая в том же месте закрыто движение по одной полосе на внешнем кольце КАД. Ограничения тоже связаны с ремонтом асфальтового покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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