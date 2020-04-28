В Петербурге появилась стена памяти умершим от коронавируса медикам

28 Апр 2020 2020-04-28T15:13:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Своеобразный мемориал в честь умерших от коронавируса медиков появился на Малой Садовой улице в самом центре Санкт-Петербурга. Место выбрано не случайно. Портреты девяти врачей и медсестер активисты повесили напротив здания городского Комитета по здравоохранению.

- Портреты в рамочках висят прямо на железном заборе (на фасаде здания идут строительные работы – прим.ред.). Под ними, на земле лежат красные гвоздики, - сообщает с места событий фотокорреспондент «КП-Петербург».

В числе упомянутых оказались 50-летний реаниматолог Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий, 51-летний заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов, медсестра Антонина Рында и другие.

Там, где фото не оказалось, в рамку просто вписаны имя и должность умершего медработника.

Сама акция, хоть и не являлась массовой, но ни с кем согласована не была, поэтому вскоре после появления на Малой садовой фотографий, к зданию Комздрава приехали полицейские.

На момент отъезда корреспондента «Комсомолки», мемориал все еще был на месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/775911" frameborder="0"></iframe> Петербуржцы создали мемориал памяти погибшим от коронавируса медикам.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU