В Петербурге появилась стена памяти умершим от коронавируса медикам
Своеобразный мемориал в честь умерших от коронавируса медиков появился на Малой Садовой улице в самом центре Санкт-Петербурга. Место выбрано не случайно. Портреты девяти врачей и медсестер активисты повесили напротив здания городского Комитета по здравоохранению.
- Портреты в рамочках висят прямо на железном заборе (на фасаде здания идут строительные работы – прим.ред.). Под ними, на земле лежат красные гвоздики, - сообщает с места событий фотокорреспондент «КП-Петербург».
В числе упомянутых оказались 50-летний реаниматолог Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий, 51-летний заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов, медсестра Антонина Рында и другие.
Там, где фото не оказалось, в рамку просто вписаны имя и должность умершего медработника.
Сама акция, хоть и не являлась массовой, но ни с кем согласована не была, поэтому вскоре после появления на Малой садовой фотографий, к зданию Комздрава приехали полицейские.
На момент отъезда корреспондента «Комсомолки», мемориал все еще был на месте.
Петербуржцы создали мемориал памяти погибшим от коронавируса медикам.Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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