Комздрав рассказал о еще двух умерших от коронавируса петербуржцах

29 Апр 2020 2020-04-29T13:28:48+03:00

Комздрав рассказал о двух новых смертях от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга привел сведения о еще двух пациентах, умерших от коронавируса. Сами смертельные исходы наступили 18 апреля, однако комиссия их утвердила лишь через десять дней.

- Оба мужчины, 71 и 84 лет, скончались 18 апреля 2020 года в ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина» от двусторонней вирусной и вирусно-бактериальной пневмонии. Имели множественные хронические заболевания. Основной причиной смерти признана новая коронавирусная инфекция СOVID-19, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Напомним, что общее число подтвержденных смертельных исходов в Санкт-Петербурге с начала пандемии достигло 29. В учет идут только те случаи, когда коронавирус был основной причиной, а не сопутствующим заболеванием.

Еще одна смерть подтверждена в Ленинградской области. Здесь скончалась медсестра Гатчинской клинической больницы. Власти региона уже пообещали оказать помощь ее семье.

ИСТОЧНИК KP.RU