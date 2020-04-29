РЖД опубликовало график движения «Ласточек» из Петербурга на майские праздники
Октябрьская железная дорога опубликовало список отмененных на майские праздники скоростных электропоездов «Ласточка», курсирующих из Санкт-Петербурга. По причине упавшего спроса, на линию решено не выводить пять пар составов.
- В связи с отсутствием спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дни майских праздников (с 30 апреля по 11 мая) не будет назначен ряд поездов дальнего следования «Ласточка», курсирующих в сообщении с Санкт-Петербургом, - сообщает пресс-служба ОЖД.
Таким образом, до 11 мая временно выводятся из расписания следующие поезда:
- 809/812 – Петербург – Псков – Печоры (ходит только от Петербурга до Пскова);
- 813/814 – Петербург – Псков – Печоры (пойдут только 30 апреля и 1 мая);
- 815/816 – Петербург – Псков;
- 823/824 – Петербург – Сортавала (№824 отменен до 12 мая)
Также до 10 мая отменена пара «Ласточек» 825/826 Петербург - Рускеала.
До 11 мая не будет курсировать и ретро-поезд «Рускеальский экспресс», ходящий от Сортавалы до Рускеалы.
Напомним, что ранее был опубликован график движения «Сапсанов» между Петербургом и Москвой на майские праздники.
ИСТОЧНИК KP.RU