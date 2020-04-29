2020-04-29T16:35:14+03:00
Общество

РЖД опубликовало график движения «Ласточек» из Петербурга на майские праздники

Из-за низкого спроса по причине коронавируса будут отменены некоторые электрички
Петр КИБЕР
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На майские праздники из Петербурга отменят часть "Ласточек"На майские праздники из Петербурга отменят часть "Ласточек"Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Октябрьская железная дорога опубликовало список отмененных на майские праздники скоростных электропоездов «Ласточка», курсирующих из Санкт-Петербурга. По причине упавшего спроса, на линию решено не выводить пять пар составов.

- В связи с отсутствием спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дни майских праздников (с 30 апреля по 11 мая) не будет назначен ряд поездов дальнего следования «Ласточка», курсирующих в сообщении с Санкт-Петербургом, - сообщает пресс-служба ОЖД.

Таким образом, до 11 мая временно выводятся из расписания следующие поезда:

- 809/812 – Петербург – ПсковПечоры (ходит только от Петербурга до Пскова);

- 813/814 – Петербург – Псков – Печоры (пойдут только 30 апреля и 1 мая);

- 815/816 – Петербург – Псков;

- 823/824 – Петербург – Сортавала (№824 отменен до 12 мая)

Также до 10 мая отменена пара «Ласточек» 825/826 Петербург - Рускеала.

До 11 мая не будет курсировать и ретро-поезд «Рускеальский экспресс», ходящий от Сортавалы до Рускеалы.

Напомним, что ранее был опубликован график движения «Сапсанов» между Петербургом и Москвой на майские праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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