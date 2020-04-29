29 Апр 2020 2020-04-29T17:47:43+03:00

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В Санкт-Петербурге иногородние студенты Лесотехнического университета получат продуктовые наборы от вуза. Как стало известно в среду, 29 апреля 2020 года, около 300 наборов будет на днях передано студентам, проживающим в общежитиях СПбГЛТУ.

- В первую очередь — контрактникам-иностранцам, которые не смогли выехать домой и оказались в непростых жизненных обстоятельствах. В состав наборов вошли крупы, сгущёнка и тушенка, подсолнечное масло, печенье, а также шоколад. Состав наборов был заранее согласован со студентами, - рассказали в администрации Северной столицы.

Продуктовые наборы были закуплены по решению руководства вуза из средств университета. Также студентам-бюджетникам по заявлениям была выдана материальная помощь, а уехавшим на родину компенсирована стоимость билетов. Этого им необходимо будет подтвердить документально поездку.

Напомним, что многие вузы Петербурга поддержали своих студентов, которые вынуждены были уйти на дистанционное обучение из-за коронавируса. Так, руководство Политехнического университета Петра Великого объявило о специальной выплате для студентов – она составит 2200 рублей. Не забыл об учащихся и Институт кино и телевидения, который выделил 760 тысяч рублей на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU