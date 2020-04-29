Петербуржец, задержанный за растление 8-летней девочки, может оказаться серийным маньяком

29 Апр 2020 2020-04-29T19:16:59+03:00

В компьютере студента полиция нашла много переписок с детьми, которым он отсылал обнаженные гениталии

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Задержанный в Санкт-Петербурге студент, который подозревается в растлении 8-летней девочки с помощью социальных сетей, может оказаться серийным интернет-маньяком. Как пишут «Невские новости», в компьютере 18-летнего парня полиция нашла множество других жертв, с которыми юноша вел переписки интимного характера, отсылал им фотографии обнаженных гениталий.

- В полицию обратилась мать 8-летней девочки, которая сообщила, что некий «Шамиль Шибаев» вел переписку на сексуальные темы циничного характера с ее дочерью 2011 года рождения, - рассказал ранее «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В ходе расследования правоохранители вышли на студента. В своих переписках парень не только присылал детям фотографии гениталий, но просил и их делать обнаженные снимки, а также склонял к встречам для сексуальных утех.

Юношу поместили в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU