2020-04-30T08:12:02+03:00
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с мусоровозом под Гатчиной, где разбились 19 машин

Причиной аварии упавший с грузовика контейнер
Петр КИБЕР
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На Киевском шоссе одновременно столкнулись 19 машин. Фото: кадр с видео: vk.com/spb_todayНа Киевском шоссе одновременно столкнулись 19 машин. Фото: кадр с видео: vk.com/spb_today
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Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти привело обновленные данные по вечерней массовой аварии с мусоровозом, которая произошла накануне на Киевском шоссе в районе Гатчины. Если поначалу говорилось о пяти пострадавших машинах, потом 13, то теперь их число выросло почти до двух десятков.

- Около 22:55 на 34-м километре автодороги Санкт-Петербург - Псков, у автомобиля КамАЗ, при не установленных обстоятельствах с прицепа опрокинулся контейнер-пухто с мусором, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Ехавшие сзади водители начали отчаянно тормозить и останавливаться. В них врезались другие машины. То же самое произошло на встречной полосе трассы, где стали притормаживать машины. Всего произошло шесть отдельных ДТП. По счастью, почти все – без серьезных последствий. Лишь один человек был госпитализирован в средне-тяжелом состоянии.

В соцсетях очевидцы аварии пишут, что трасса к этому моменту была уже скользкой из-за гололеда, поэтому не у все получилось резко остановиться. Всего, по уточненным данным дорожной полиции, в аварии разбились 19 автомобилей.

На ликвидацию последствий ДТП ушло несколько часов.

Массовое ДТП под Гатчиной.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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