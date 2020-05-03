2020-05-03T13:00:25+03:00
Происшествия

Уголовное дело завели на петербуржца, напавшего на медиков скорой помощи

Буйный мужчина не давал оказывать медицинскую помощь своей больной матери [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на медиков скорой помощи, которые приехали на вызов к его матери. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и ЛенобластиВ Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на медиков скорой помощи, которые приехали на вызов к его матери. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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Уголовным делом закончилось нападение буйного петербуржца, напавшего на врачей скорой помощи, которые прибыли на вызов к его матери. Горе-сын препятствовал медикам всяческим образом, а после решил показать свою силу, разбив стекло кулаком в межкомнатной двери.

Мужчину привезли в отдел полиции, соблюдая все эпидемиологические меры. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Мужчину привезли в отдел полиции, соблюдая все эпидемиологические меры. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Как и всегда, полиция Петербурга жестко пресекает любые факты агрессии в отношении медицинских работников, особенно в сложившейся эпидемиологической ситуации, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Теперь мужчине может грозить реальный срок. К слову, во время задержания полицейскими в защитных костюмах он вел себя крайне грубо, комментируя почти каждое действие нецензурной бранью и пытаясь перечить сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас он сидит в изолированной камере. О состоянии здоровья его матери пока ничего неизвестно.

Задержание мужчины, напавшего на медиков скорой помощи в Санкт-Петербурге.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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