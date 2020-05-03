Появились подробности новой смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге

3 Май 2020 2020-05-03T16:31:16+03:00

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В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга поделились подробностями новой смерти от коронавируса. Напомним, по данным на 3 мая, в городе скончался еще один пациент, больной опасной инфекцией. Теперь число умерших, к сожалению, достигло 34 человек.

В этот раз от COVID-19 вновь умер пожилой петербуржец. Ему было 83 года.

- Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021, подтвердила еще один смертельный случай от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Мужчина 83 лет скончался в «Госпитале для ветеранов войн». Пациент имел ряд хронических заболеваний. Основным признана вирусная пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19, - пояснили в Комздраве Санкт-Петербурга.

Добавим, что за последние сутки в городе стало больше на 184 человека, вылечившихся от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU