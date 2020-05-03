18 самолетов выстроились в цифру 75 и пролетели в небе

3 Май 2020 2020-05-03T21:12:20+03:00

Авиация Западного военного округа выстроилась в цифру 75 и пролетела над Ленобластью. Фото: скриншот видео от пресс-службы правительства Ленобласти

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Боевая авиация Западного военного округа (ЗВО) продолжает подготовку к параду Победы. В этот раз на репетиции летчики пробовали четко выстроиться в цифру 75 под стать дате с момента окончания Великой Отечественной войны. Внезапный перформанс успел снять один из жителей Ростовской области, который вовремя включил камеру на своем смартфоне. Его видео предоставили «Комсомолке» в пресс-службе правительства 47-го региона.

- Вот это красавчики! Что творят?! Ура-а-а-а! – восторженно воскликнул автор видеозаписи.

Напомним, что авиация ЗВО пролетит в День Победы 9 мая сразу в 12 городах России. В парадном строю – сплошные красавцы. Это многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, вертолеты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Ранее в материале сообщалось, что самолеты пролетели над поселком Токсово в Ленобласти. Оказалось, что это Ростовская область. Пресс-служба правительства Ленобласти попросила прощение за ошибку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/776871" frameborder="0"></iframe> Самолеты выстроились в число 75, пролетев над Ленобластью.Видео: пресс-служба правительства Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU