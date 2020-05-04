2020-05-04T14:17:43+03:00
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Цирк на Фонтанке показал утреннюю прогулку животных во внутреннем дворе

Итальянские артисты вышли на променад под теплым петербургским солнцем [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Цирк на Фонтанке показал "утренний променад" животных во внутреннем дворе / Фото: Цирк ЧинизеллиЦирк на Фонтанке показал "утренний променад" животных во внутреннем дворе / Фото: Цирк Чинизелли
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Из-за эпидемии коронавируса в Санкт-Петербурге застряла труппа Togni из итальянского цирка. Артисты и животные находятся все это время в цирке на Фонтанке. В понедельник, 4 мая 2020 года, четвероногих вывели во внутренний двор, чтобы они подышали свежим воздухом и насладились весенним солнцем.

На прогулку вывели зебр, верблюдов и бизона / Фото: Цирк Чинизелли

На прогулку вывели зебр, верблюдов и бизона / Фото: Цирк Чинизелли

- Променад под теплым майским солнцем, - опубликовал цирк Чинизелли фотографии прогулки животных.

На снимках можно увидеть трех верблюдов по имени Джафар, Казань и Рафа, двух зебр Рио и Четто, а также бизона по кличке Атос. Они с удовольствием "процокали" по двору, осматривая двор своего временного места обитания.

Животные смогли насладиться майским солнцем / Фото: Цирк Чинизелли

Животные смогли насладиться майским солнцем / Фото: Цирк Чинизелли

Сейчас в цирке находятся пятеро артистов и 25 экзотических животных, от зебр и верблюдов до аллигаторов, тигров и слонов. Все они очень скучают по выступлениям и аплодисментам зрителей. Ранее "КП-Петербург" рассказала, как живут животные на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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