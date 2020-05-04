2020-05-04T20:49:57+03:00
Общество

Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью 13-летнего капитана команды по следж-хоккею в Ленобласти

Рафаэль Зиновьев не мог ходить, но успел сделать большую карьеру в спорте
Лилия КОЗЛОВА
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Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью Рафаэля Зиновьева / Фото: paraicehockey.ruДрозденко выразил соболезнования в связи со смертью Рафаэля Зиновьева / Фото: paraicehockey.ru
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3 мая 2020 года в Ленобласти скончался капитан команды «Red Rocket» по следж-хоккею Рафаэль Зиновьев. 19 апреля юному спортсмену исполнилось всего 13 лет. Губернатор региона Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким мальчика.

- С глубокой печалью узнал об уходе из жизни Рафаэля Зиновьева. Вспоминаю его с теплотой: юный, упорный, целеустремленный Рафаэль заряжал оптимизмом и энергией. Удивительной внутренней силы человек. У Рафаэля был девиз: «Невозможно играть без шайбы, остальное только кажется невозможным!», - вспомнил губернатор.

Дрозденко отметил, что несмотря на недуг, он возглавлял ленинградскую команду «Red Rocket» по следж-хоккею, активно участвовал в жизни региона. Недавно стал победителем конкурса #ленинградскийдомосед.

- Горько осознавать, что его, 13-летнего — нет больше с нами. Разделяю боль утраты с семьей Рафаэля, его родными и близкими. Светлая память!

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью 13-летнего капитана команды по следж-хоккею в Ленобласти
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