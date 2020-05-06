2020-05-06T15:16:55+03:00
Происшествия

Мертвого младенца нашли в мусорном баке в Санкт-Петербурге

Труп ребенка нашли местные жители и вызвали полицию
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Труп младенца нашли в мусорном контейнере в центре ПетербургаТруп младенца нашли в мусорном контейнере в центре ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге, в центре города, на Курляндской улице, нашли труп младенца. Ужасную находку сделали утром в среду, 6 мая 2020 года, местные жители. Они немедленно вызвали полицию, для того, чтобы рассказали о происшествии.

- В среду, 6 мая, на Курляндской в мусорном баке местные жители нашли мертвого младенца. Об этом сообщил наш корреспондент, побеседовав с ними. Полицию вызвали местные жители, обнаружившие страшную находку, - пишут «Невские новости».

На место выехали сотрудники полиции, Росгвардии и криминалисты. Отмечается, что службы начали проверку еще до 11 часов утра. Предположительно, ребенка оставили в мусором баке с 6 до 8 утра. Пока точную информацию о жуткой находке проверяют.

Напомним, что годом ранее труп младенца, завернутый в полиэтиленовый пакет был найден в парке Калининского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция задержала предполагаемого организатора большой вечеринки у «Газпром Арены»
Кошку, просидевшую пять дней в дупле на дереве, спасли в Ленинградской области
Следком объявил в розыск пранкера, сорвавшего дистанционные уроки у школьников
У 4 сотрудников «Водоканала» обнаружен коронавирус в Санкт-Петербурге
Распылители для блокировки неприятных запахов включены на полигоне «Северный» в Санкт-Петербурге
Небольшой дождь пройдет в Ленинградской области в четверг
Реконструкцию аэропорта Пулково отложат из-за коронавируса
Евгению Шляхто могут присвоить звание Почетного жителя Петербурга
Мертвого младенца нашли в мусорном баке в Санкт-Петербурге
Стало известно, где 6 мая 2020 года в Ленинградской области нашли новые случаи коронавируса
Восьмиклассника обвинили в работе «закладчиком» наркотиков в Санкт-Петербурге
Новые аппараты ИВЛ поступили в больницы Ленинградкой области
КАД Петербурга украсили к 75-летию Победы
Стали известны подробности трех новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге 6 мая 2020 года
«Севкабель» переедет на «Кировский завод» в Санкт-Петербурге
16 стационаров Петербурга принимают больных с коронавирусом
Пять человек тяжело пострадали в ДТП в Ленобласти
Таксиста арестовали за похабные СМС-ки малолетней школьнице в Санкт-Петербурге
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 6 мая 2020 года рухнул до минимума
Коммунальщики снесли «Памятник самоизоляции» с котиком в Пискаревском парке
Еще одна лаборатория начала тестирование на коронавирус в Петрозаводске
Два отделения Гатчинской клинической больницы закрыли на прием пациентов
Волонтеры организовали доставку обедов для жителей Санкт-Петербурга
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 6 мая 2020 года: Заболел еще 51 человек
Более 4,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 6 мая 2020 года составило 40 человек: умерли еще трое