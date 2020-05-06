Мертвого младенца нашли в мусорном баке в Санкт-Петербурге

6 Май 2020 2020-05-06T15:16:55+03:00

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В Санкт-Петербурге, в центре города, на Курляндской улице, нашли труп младенца. Ужасную находку сделали утром в среду, 6 мая 2020 года, местные жители. Они немедленно вызвали полицию, для того, чтобы рассказали о происшествии.

- В среду, 6 мая, на Курляндской в мусорном баке местные жители нашли мертвого младенца. Об этом сообщил наш корреспондент, побеседовав с ними. Полицию вызвали местные жители, обнаружившие страшную находку, - пишут «Невские новости».

На место выехали сотрудники полиции, Росгвардии и криминалисты. Отмечается, что службы начали проверку еще до 11 часов утра. Предположительно, ребенка оставили в мусором баке с 6 до 8 утра. Пока точную информацию о жуткой находке проверяют.

Напомним, что годом ранее труп младенца, завернутый в полиэтиленовый пакет был найден в парке Калининского района.

ИСТОЧНИК KP.RU