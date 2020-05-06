Следком объявил в розыск пранкера, сорвавшего дистанционные уроки у школьников

6 Май 2020 2020-05-06T16:19:42+03:00

По данным следствия, 34-летний шутник находится в одной из стран Евросоюза

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Следственное управление Следкома России по Петербургу объявило в международный розыск пранкера, срывавшего онлайн-уроки российских школьников. На инциденты главе СК Александру Бастрыкину пожаловались родители учеников.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками полиции установлено, что к срывам дистанционного обучения школьников причастен 34-летний мужчина. По предварительным данным он может находиться на территории стран Евросоюза, - сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Известно, что шутником оказался стример и видеоблогер Артур Амаев (так значится на его странице «ВКонтакте»), ведущий канал «Russia Paver» на YouTube. В апреле он устраивал розыгрыши, вмешиваясь в онлайн-уроки, представляясь родителем одного из учеников, издевался над учителями, хамил и так далее.

В отношении мужчины было заведено дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации», по которой пранкер грозит штраф в миллион рублей или до пяти лет лишения свободы.

Сам Амаев, предположительно, живет в Дании. Следователи уже вынесли постановление о привлечении блогера в качестве обвиняемого, он объявлен розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU