Появилось видео с места обрушения строительных лесов в Петербурге, где погиб человек

7 Май 2020 2020-05-07T12:59:28+03:00

Еще пять человек получили травмы, двое находятся в тяжелом состоянии [видео]

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Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу опубликовало видео с места обрушения строительных лесов во Фрунзенском районе. Инцидент произошел утром 7 мая 2020 года на строительной площадке дома 17 по Расстанной улице, где возводилось 11-этажное жилое здание. В итоге один человек погиб.

- На лесах находились шесть человек, которые сорвались вместе с обрушением конструкции. В итоге пять человек госпитализировано, один погиб, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Все они госпитализированы в различные клиники Петербурга. Двое из тех, кто попали в больницу находятся в тяжелом состоянии.

Погибшим оказался мужчина 1987 года рождения. Его тело уже извлекли из-под завалов.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что обрушение произошло по крайней части конструкции. Причины этого трагического инцидента еще предстоит выяснить специалистам из надзорных органов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/777485" frameborder="0"></iframe> В Петербурге при обрушении лесов на Расстанной улице погиб человек.Видео: ГУ МЧС по СПб

ИСТОЧНИК KP.RU