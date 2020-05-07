Появилось видео с места обрушения строительных лесов в Петербурге, где погиб человек
Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу опубликовало видео с места обрушения строительных лесов во Фрунзенском районе. Инцидент произошел утром 7 мая 2020 года на строительной площадке дома 17 по Расстанной улице, где возводилось 11-этажное жилое здание. В итоге один человек погиб.
- На лесах находились шесть человек, которые сорвались вместе с обрушением конструкции. В итоге пять человек госпитализировано, один погиб, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
Все они госпитализированы в различные клиники Петербурга. Двое из тех, кто попали в больницу находятся в тяжелом состоянии.
Погибшим оказался мужчина 1987 года рождения. Его тело уже извлекли из-под завалов.
На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что обрушение произошло по крайней части конструкции. Причины этого трагического инцидента еще предстоит выяснить специалистам из надзорных органов.
В Петербурге при обрушении лесов на Расстанной улице погиб человек.Видео: ГУ МЧС по СПб
ИСТОЧНИК KP.RU