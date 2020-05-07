2020-05-07T16:08:03+03:00
Общество

Снесенный «Памятник самоизоляции» опять установили, уже официально

Металлический куб с запертыми в нем человеком и кошкой, перенесли от Пискаревского парка на улицу Верности
Петр КИБЕР
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В Петербурге восстановили памятник самоизоляции. Фото: Комитет по благоустройству СПбВ Петербурге восстановили памятник самоизоляции. Фото: Комитет по благоустройству СПб
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Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, неожиданно, решил восстановить самодельный «Памятник самоизоляции», который три дня назад появился в Пискаревском парке, на через сутки был безжалостно спилен коммунальщиками. Но в этот раз история с «незаконными» арт-объектами закончилась на удивление благополучно.

- Металлическая конструкция, которую жители Петербурга уже прозвали «Символом самоизоляции» нашла свое место поближе к людям. Сегодня этот арт-объект был установлен на улице Верности недалеко от Академии ФК «Зенит», - сообщает пресс-служба комитета.

В ведомстве отметили, что были вынуждены спилить памятник, так как он незаконно стоял в зоне зеленых насаждений.

Интересно, что в отличие от множества по-настоящему красивых граффити, уничтоженных коммунальщиками, скульптура явно пришлась чиновникам по вкусу. Они даже обратились к неизвестному художнику, создавшему творение из металла.

Но поскольку он не отозвался, памятник передали администрации Калининского района, а там решили изваяние не выбрасывать, а поставить на радость людям.

Теперь железные человек и кошка снова смотрят на мир из своего окошка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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