Почему в Петербурге закрашивают граффити с Цоем и Шевчуком, а не рекламу наркотиков

Незаконная реклама на асфальте и исторических фасадов всегда была больной темой для петербуржцев. Но особенно остро вопрос стал в последние два месяца. Объявления пестрят на жилых домах, школах и даже детских поликлиниках. Жители города активно жалуются на «эпидемию»: в битве коммунальщиков и трафаретчиков последние уверенно побеждают. «Комсомолка» разбиралась, кто на этом зарабатывает и куда жаловаться, если вы заметили незаконную рекламу.

СЛОЖНОСТЕЙ НЕТ?

В правительстве Петербурга ситуацию с наркотиками называют предкризисной и приводят тревожные цифры. В 2018 году в Северной столице совершено больше 51 тысячи преступлений. Каждое четвертое из них связано с наркотиками. Статистика раскрываемости хромает. К ответственности привлекли 55 процентов правонарушителей. За год полицейские изъяли более 850 кг различных веществ.

Здания уродуют, не жалея сил и краски.Фото: Артем КИЛЬКИН

- В 2018 году увеличилось масштаб распространения наркотиков. Связано это с использованием коммуникационных и информационных технологий, - рассказывает начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Сергей Чернозуб. - До 2012 года сбыт происходил из рук в руки, с 2012 по 2016 использовали IP-телефонию. Сейчас торговцы перешли в мессенджеры и интернет-магазины.

Он не отрицает – проблема с трафаретчиками действительно существует. На них правоохранители охотятся во время рейдов. Улов пока скромный - несколько человек. На вопрос, есть ли сложности в борьбе с трафаретчиками, полковник отвечает: «Сложностей нет». Почему граффити продолжают появляться на стенах, он не уточняет.

- Проводим мероприятия, задерживаем лиц, - отмечает Чернозуб. - В основном привлекаются несовершеннолетние.

ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ

Найти свободные вакансии на должность трафаретчика труда не составляет. Работодатели размещают объявления в соцсетях, мессенджерах и на улицах города. Условия работы предлагают завидные: достойная заработная плата, свободный график. Не удивительно, что на такое предложение охотно клюют школьники. Они тянутся за легкими деньгами и не осознают всех последствий.

Предлагают не только запрещенные вещества, но и работу.Фото: Артем КИЛЬКИН

Расценки на рынке колеблются от 200 до 50 рублей за надпись. «Комсомолка» связалась с представителями одного из магазинов, который набирает сотрудников в Петербурге, Рязани, Челябинске, Сочи, Воронеже.

- Наличие свободного времени два-три часа в день. Оплата криптовалютой от 20 надписей. Краска за свой счет, - диктуют условия работодатели.

Если перевести виртуальные деньги в реальные, то за одно объявление можно заработать 70 рублей. Правоохранители докладывают, что постоянно борются с магазинами. В 2017 году заблокировали пять интернет-сайтов, в 2018 - одиннадцать. Однако многих это не останавливает. Небольшое усилие и блокировку можно обойти.

КОММУНАЛЬНЫЕ «ЖМУРКИ»

Избавляться от уродливых надписей на стенах – задача коммунальщиков. Они не раз демонстрировали свою оперативность, когда закрашивали граффити. Дверь «в советский Новый год» на углу Невского и Суворовского проспектов «захлопнули» спустя сутки.

Прохожие самостоятельно расчищали картину.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вместо портретов Виктора Цоя, Юрия Шевчука, Константина Кинчева, Павла Дурова и других знаменитостей (многие из которых родились или долго жили в Петербурге) теперь ровные серые стены. Не прошло и дня, как сотрудники ЖКС закрасили стрит-арт Леши Бурстона «Девочка без шарика». При этом рекламу запрещенных веществ, расположенную в метре от картины, оставили.

Граффити "Жмурки", посвященное коммунальщикам. Фото: vk.com/burstonelink.

- Почему в нашем городе стрит-арт исчезает за сутки, а реклама наркотиков может висеть на стенах месяцами? У меня создается ощущение, что работники ЖКС просто не видят и не разбирают того, что они закрашивают, делая это вслепую.

Своих коллег по «перу» он призвал взять в руки баллончики, пройтись по району и закрасить все объявления о продаже и распространении наркотиков.

- Граффити закрашиваются оперативно, потому что о них говорят в СМИ. Если бы медиа писали о каждой трафаретной рекламе наркотиков, от них бы тоже быстро избавлялись. Но это невозможно. Стрит-арта в сотни раз меньше, чем подобных объявлений. Люди просто захлебнутся в этом потоке информации, - говорит руководитель движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

По мнению Кострова, все дело в самой системе, которая не приспособлена для оперативной борьбы с вредной рекламой.

На месте портрета Павла Дурова появилась желтая стена. Фото: портал "Наш Санкт-Петербург".

- Коммунальные службы закрашивать подобные объявления без всякого напоминания, моментально. Как это выглядит в идеале? Приходит домуправ на работу, видит, что здание загажено надписью. Тут же дает дворнику в руки краску с колером дома, и тот моментально закрашивает. Сейчас объявление висит до тех пор, пока не появится заявка, - говорит Костров.

КОТИКИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Не дожидаясь коммунальщиков, некоторые петербуржцы уже самостоятельно вступили в бой в «трафаретной чумой». «Комсомолка» уже писала о кураторе движения «Красивый Петербург», который все объявления о наркотиках закрашивает изображением котика по кличке Пушин.

Трафарет сделан из подручных материалов. Фото: Предоставлено Петром Левиным

– Меня могут оштрафовать на пятьсот рублей по городскому законодательству, на полторы тысячи – по КоАП, а если коммунальщики подадут в суд, то могут потребовать еще полторы тысячи рублей, – рассказывал Петр. – Именно поэтому я не крашу дома-памятники: это уже уголовная статья «Вандализм».

В Колпино трудится Народная Дружина общественной организации «Патриот».

- Мы патрулируем улицы с 2011 года. Надписи начали появляться недавно, - поделился в «Комсомолкой» председатель совета «Патриота» Кирилл Прокопенко. – Всю информацию о них мы передаем в правоохранительные органы. У нас есть идеи по закрашиванию трафаретов, но мы понимаем: сегодня от одной надписи избавимся, завтра появится новая. Поэтому нужно бороться комплексно. И в первую очередь с теми, кто это делает, и кто организует. А это задача силовиков, а не дружинников.

Граффити на Гатчсинской закрасили, но след остался.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться

Обычные жители тоже могут помочь городу избавить от трафаретной чумы. Для этого нужно оставить сообщение в службе 004 и на портале «Наш Санкт-Петербург». Только 23 марта там разместили несколько десятков жалоб на несанкционированные надписи.

"Художники" используют не только трафарет, но обычный баллончик.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам активистов, обычно коммунальщикам требуется неделя, чтобы должным образом отреагировать на сообщение. Планируется, что в ближайшие дни этот процесс ускорится. 21 февраля на расширенном заседании антинаркотической комиссии врио губернатора Александр Беглов велел ЖКС обратить внимание на проблему.

- Необходимо оперативное удаление сообщений. Я поручаю всем главам районов и всем комитетам независимо от их профиля провести работу по удалению. На сегодняшний день реакция слабая, - заявил Беглов.

КСТАТИ

Если вы знаете о сбыте наркотических и психотропных веществ, а также местах потребления, сообщить об этом можно по телефонам:

573-21-81 - телефон доверия ГУВД МВД России по Санкт-Петербургу

112 - Городской мониторинговый центр

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