2020-05-07T23:13:36+03:00
Происшествия

Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь на Марсовом поле

Мать двоих детей объяснила свой поступок бедственным положением [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Полиция Петербурга нашла вандалку, потушившую Вечный огонь на Марсовом поле. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.Полиция Петербурга нашла вандалку, потушившую Вечный огонь на Марсовом поле. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
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Полиция Петербурга оперативно нашла женщину, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле ночью 6 мая. Правоохранительные органы оперативно инициировали проверку, в ходе которой личность виновницы удалось установить без особых проблем. Вандалкой оказалась 27-летняя мать двоих детей. Женщина попросила прощения на камеру у всех горожан и объяснила свой поступок бедственным положением.

- Я очень прошу прощения, сделал это не нарочно. У нас нет жилья, мы боремся за него. Двое маленьких детей. Самый младший сейчас готовится к операции. Я в расстроенных чувствах ехала от мамы. И, соответственно, пыталась заглушить боль и свои страхи. Вы меня простите, я правда сделала это не нарочно. Извините, пожалуйста, - искренне объяснилась женщина.

Тем не менее мать двоих детей привлекли к административной ответственности, а после отпустили.

Женщина, потушившая Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, объяснила свой поступок.Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU

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