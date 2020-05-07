Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь на Марсовом поле
Полиция Петербурга оперативно нашла женщину, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле ночью 6 мая. Правоохранительные органы оперативно инициировали проверку, в ходе которой личность виновницы удалось установить без особых проблем. Вандалкой оказалась 27-летняя мать двоих детей. Женщина попросила прощения на камеру у всех горожан и объяснила свой поступок бедственным положением.
- Я очень прошу прощения, сделал это не нарочно. У нас нет жилья, мы боремся за него. Двое маленьких детей. Самый младший сейчас готовится к операции. Я в расстроенных чувствах ехала от мамы. И, соответственно, пыталась заглушить боль и свои страхи. Вы меня простите, я правда сделала это не нарочно. Извините, пожалуйста, - искренне объяснилась женщина.
Тем не менее мать двоих детей привлекли к административной ответственности, а после отпустили.
Женщина, потушившая Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, объяснила свой поступок.Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
ИСТОЧНИК KP.RU