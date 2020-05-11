В Петербурге из-за ремонта Стародеревенской улицы образовалась пробка

11 Май 2020 2020-05-11T18:34:00+03:00

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В Приморском районе Петербурга на Камышовой и Планерной улицах днем 11 мая образовалась пробка, которая держится уже не один час. Все дело в ремонтных работах на соседней Стародеревенской улице. Судя по всему, автомобилисты оказались не готовы к тому, что из-за работ нужно пересмотреть свой привычный маршрут. За пробкой в течение дня наблюдали из окон домов петербуржцы. И поделились кадрами в группе соцсети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Из-за ремонта асфальта на Стародеревенской, по Камышовой образовывается пробка. Если жалко время, то лучше выбирать другой маршрут, – написал очевидец в соцсети.

Напомним, что из-за ремонта изменяются и маршруты некоторых автобусов. Так, 11 мая закрыто движение через перекресток Стародеревенской улицы с четной стороны Богатырского проспекта. А 12 и 13 мая будет закрыто движение транспорта по нечетной стороне Стародеревенской на участке от Богатырского до улицы Ильюшина. Кроме того, 23 и 24 мая будет недоступно сквозное движение транспорта по Богатырскому через перекресток со Стародеревенской улицей.

ИСТОЧНИК KP.RU