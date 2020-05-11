МЧС предупреждает жителей Петербурга и Ленобласти о сильном ветре

11 Май 2020 2020-05-11T19:09:19+03:00

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Резкая перемена погоды ждет жителей Петербурга и Ленобласти во вторник, 12 мая. На смену теплым солнечным дням придет дождливая и облачная погода. И заметно упадет столбик термометра. Уже в ночь на 12 мая в Петербурге похолодает от +2 до +4 градусов. В Ленобласти – от 0 до +5. Кроме того, ночью и утром ожидается усиление ветра, а местами его порывы могут достигать до 15 метров в секунду. Об этом петербуржцев и жителей Ленобласти предупреждают в МЧС.

В Петербурге днем во вторник температура составит от +8 до +10 градусов, местами пройдет небольшой дождь. В Ленобласти погода будет облачная с прояснениями и тоже ожидаются осадки. Воздух в регионе прогреется до +5 до +10, при этом на востоке региона местами может достигнуть отметки всего в +3 градуса. Могут почувствовать влияние погоды и метеозависимые люди: атмосферное давление ночью будет понижаться, а днем слабо повышаться.

ИСТОЧНИК KP.RU