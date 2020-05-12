2020-05-12T19:17:40+03:00
Общество

Центр имени Алмазова начнет принимать пациентов с коронавирусом с 13 мая

В клинике перепрофилируют 500 коек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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НМИЦ имени Алмазова начнет принимать больных с коронавирусом уже с 13 мая. Фото: almazovcentre.ruНМИЦ имени Алмазова начнет принимать больных с коронавирусом уже с 13 мая. Фото: almazovcentre.ru
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В НМИЦ имени Алмазова сообщили о готовности принимать у себя пациентов с коронавирусом или подозрением на опасную болезнь со среды 13 мая. Пока что в клинике завершается перепрофилирование 500 коек. Последние дни медработники учреждения бросили все силы на участие в специальных тренингах, где они отточили навыки по приему больных с COVID-19 и по диагностическим мероприятиям, чтобы определить дальнейший путь пациента – в реанимацию или же в терапевтическое отделение.

Медики прошли необходимую подготовку и знают, как именно лечить больных с COVID-19. Фото: almazovcentre.ru

Медики прошли необходимую подготовку и знают, как именно лечить больных с COVID-19. Фото: almazovcentre.ru

- В ходе тренировочных мероприятий были соблюдены все необходимые меры предосторожности, рекомендованные при работе с инфицированными пациентами. Персонал выполнял каждый этап согласно заранее разработанной схемы. Учреждение полностью соответствует критериям готовности – наличию оборудованных санпропускников и шлюзов, оснащению коечного фонда и т.д. Это гарантия эффективной работы по оказанию медпомощи, - отмечают в пресс-службе Центра имени Алмазова.

Напомним, власти Петербурга планировали перепрофилировать под прием больных с коронавирусом еще шесть федеральных медучреждений, не считая Центр Алмазова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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