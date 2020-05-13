2020-05-13T14:38:26+03:00
Общество

Парк Монрепо в Выборге открыли для туристов

С 12 мая разрешены семейные и одиночные прогулки с 1,5-метровой дистанцией
Петр КИБЕР
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В Выборге открыли парк Монрепо. Фото: vk.com/monrepovyborgВ Выборге открыли парк Монрепо. Фото: vk.com/monrepovyborg
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Знаменитый парк Монрепо в Выборге вновь распахнул свои ворота для посетителей. С 12 мая тут опять можно гулять местным жителям и туристам. Правда только по одиночке или семьей и с соблюдением 1,5-метровой дистанции.

- Доступ посетителей в музей-заповедник «Парк Монрепо» разрешен для одиночных, парных, семейных прогулок при соблюдении социальной дистанции 1,5-2 метра при рекомендуемом использовании средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы), - сообщает пресс-служба парка.

Также разрешены и групповые экскурсии, ноне больше пяти человек разом и при обязательном ношении масок.

Напомним, что одновременно с открытием для туристов Монрепо, снова заработал на вход и Выборгский замок. Здесь также надо соблюдать социальную дистанцию и желательно носить маски. Музейная экспозиция, правда, пока не работает, но сувенирная лавка готова обслужить покупателей. А еще можно вновь подняться на башню Святого Олафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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