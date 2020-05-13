В офисе «Ленэнерго» прошли обыски

13 Май 2020 2020-05-13T15:23:53+03:00

В "Ленэнерго" искали следы кабеля, идущего к "Газпром Арене". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Причиной могло стать дело о хищениях на строительстве «Газпром Арены»

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Обыски прошли днем 13 мая в центральном офисе петербургской компании «Ленэнерго». С визитом сюда нагрянули следователи, ведущие дело о хищениях при строительстве стадиона на Крестовском острове, известном как «Газпром Арена».

- Оперативные мероприятия прошли в офисе распределительной сетевой компании «Россети Ленэнерго» по делу о прокладке кабельных линий для футбольного стадиона, - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ленэнерго».

По предварительным данным, следователи подозревают, что стоимость при осуществлении закупок и проведении работ могла быть умышленно завышена.

Напомним, что возведение стадиона на Крестовском острове сопровождалось множеством скандалов, включая смену генподрядчика, а бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян и экс-чиновники Смольного оказались за решеткой по обвинению в крупном мошенничестве и взятках.

ИСТОЧНИК KP.RU