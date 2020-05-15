Двухлетний ребенок утонул на глазах у бабушки в бассейне в Ленобласти

15 Май 2020 2020-05-15T01:20:35+03:00

По предварительным данным, малыш потянулся за мячиком и нырнул в декоративный бассейн [фото]

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Следком Ленобласти проводит проверку по факту страшной трагедии во Всеволожске, где в бассейне утонул двухлетний ребенок. Все произошло на глазах у родной бабушки малыша. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

- По предварительным данным, в деревне Куйвози Всеволожского района Ленобласти ребенок потянулся за мячиком и нырнул в декоративный бассейн. Бабушка, которая присматривала за ним, не успела его спасти. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проводятся первоначальные проверочные мероприятия, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Тот самый мяч на месте трагедии. Фото: lenobl.sledcom.ru

Только после установления всех обстоятельств трагедии следователи дадут этому случаю правовую оценку.

Напомним, что месяцем ранее в Ломоносовском районе утонула годовалая девочка в пожарном водоеме. Шокированная мать призналась, что недосмотрела за ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU