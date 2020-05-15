2020-05-15T16:21:55+03:00
Общество

Коммунальщики закрасили граффити с героем «Криминального чтива» в Санкт-Петербурге

По словам авторов рисунка, они уже планируют месть
Сергей ВОЛЧКОВ
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А ведь какая была красота! Фото: https://vk.com/myhoodisgoodА ведь какая была красота! Фото: https://vk.com/myhoodisgood
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Сегодня, 15 мая, в Санкт-Петербурге стало одним уличным рисунком меньше. Под кисть коммунальщиков попал капитан Кунц из фильма «Криминальное чтиво». Месяцем ранее команда художников HoodGraf «поселила» его на стене дома на пересечении Лесного проспекта и улицы Комиссара Смирнова.

- Сегодня утром выезжали на место, смотрели — да, действительно, на месте рисунка теперь однотонная стена, - рассказал «Комсомолке» основатель команды Артем Бурж.

По словам Артема, его и остальных художников такие вещи никогда особо не задевали, но конкретно этот демарш коммунальщиков основательно разозлил.

- Капитан Кунц получился очень удачно, и были мысли его оставить на прежнем месте — причем не только у людей, которые живут в окрестных домах, но даже и у самих сотрудников коммунальной службы, - признался художник. - Поэтому то, что случилось, стало для нас настоящим ударом в спину. Теперь мы хотим отомстить - тоже при помощи стрит-арта, разумеется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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