С 18 мая по Кудровскому проезду до метро «Проспект Большевиков» начнут ходить автобусы

15 Май 2020 2020-05-15T16:51:51+03:00

На маршрут 596Б выйдут ЛиАЗы вместимостью до 108 человек

Изменить размер текста: A A

Свершилось! Движение автобусов по Кудровскому проезду, о котором давно говорили чиновники и которого ждали жители областного города, наконец будет запущено. Причем на линию до метро «Проспект Большевиков» выйдут не маршрутные ПАЗики, а большие и вместительные ЛиАЗы.

- 18 мая запускается движение автобусов 596Б через Кудровский проезд. На маршрут выйдут полностью низкопольные автобусы большого класса, которые работают на сжатом природном газе, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Каждый автобус имеет 28 сидячих мест, а всего сможет вместить до 108 пассажиров. Маршрут будет кольцом охватывать все Кудрово и, через Кудровский проезд и проспект Большевиков, уходить к метро.

Как заверяют чиновники, запуск общественного транспорта через Кудровский проезд позволит разгрузить улицы Кудрово от пробок.

ИСТОЧНИК KP.RU