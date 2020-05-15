С 18 мая по Кудровскому проезду до метро «Проспект Большевиков» начнут ходить автобусы
Свершилось! Движение автобусов по Кудровскому проезду, о котором давно говорили чиновники и которого ждали жители областного города, наконец будет запущено. Причем на линию до метро «Проспект Большевиков» выйдут не маршрутные ПАЗики, а большие и вместительные ЛиАЗы.
- 18 мая запускается движение автобусов 596Б через Кудровский проезд. На маршрут выйдут полностью низкопольные автобусы большого класса, которые работают на сжатом природном газе, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
Каждый автобус имеет 28 сидячих мест, а всего сможет вместить до 108 пассажиров. Маршрут будет кольцом охватывать все Кудрово и, через Кудровский проезд и проспект Большевиков, уходить к метро.
Как заверяют чиновники, запуск общественного транспорта через Кудровский проезд позволит разгрузить улицы Кудрово от пробок.
ИСТОЧНИК KP.RU