На петербуржца, ударившего работника метро из-за просьбы надеть маску, завели другое уголовное дело

15 Май 2020 2020-05-15T19:25:18+03:00

Петербуржцу, напавшему на контролера метро из-за просьбы надеть маску, теперь грозит до 7 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Статью УК РФ «Побои» заменили на «Хулиганство», теперь драчуну грозит до 7 лет колонии

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Следком Санкт-Петербурга поменял уголовное дело буйному петербуржцу, который напал на работника метро из-за просьбы надеть маску. Напомним, мужчина попытался пройти через турникет, не обращая внимания на замечания, после чего начался конфликт. Сначала в отношении 34-летнего мужчины возбудили «уголовку» за побои. Сейчас же следователи обвинили его по статье за хулиганство.

- По версии следствия, обвиняемый 14 мая 2020 года в вестибюле станции метро «Нарвская», после замечания о нарушении карантинных мероприятий и предложения надеть защитную маску, ударил кулаком по лицу контролера Санкт-Петербургского метрополитена. После этого его задержали сотрудники полиции. Потерпевший сейчас находится на амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Теперь драчуну грозит не до 2 лет лишения свободы, как по статье за побои, а даже до 7 лет колонии. Сейчас следствие намерено обратиться с ходатайством в суд об избрании обвиняемому меры пресечения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/779218" frameborder="0"></iframe> На "Нарвской" пассажир метро избил контролера из-за просьбы надеть маску.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU