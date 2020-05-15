Замгендиректора «Ленэнерго» арестовали по делу о хищении 131 млн рублей из бюджета

15 Май 2020 2020-05-15T20:24:04+03:00

Замглавы «Ленэнерго» посадили в СИЗО по делу о хищении 131 млн рублей из бюджета. Фото: lenenergo.ru

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Суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО на срок до 12 июля 2020 года заместителя гендиректора ПАО «Ленэнерго». Алексея Горячева обвиняют в хищении 131 миллиона рублей из бюджета. Как считает следствие, деньги пропали при работах по прокладке кабельных линий от подстанции «Василеостровская» до подстанции «Крестовская».

- Горячев совместно с Карповичем (гендиректором «ГлавЭнергоМонтаж» - Прим. ред.) и неустановленными лицами из состава руководителей и сотрудников ПАО «Ленэнерго», ООО «Меридиан», ООО «ЭдвансСтрой», ООО «ГлавЭнергоМонтаж», с целью хищения бюджетных средств, утвердили проектную смету с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму 131 358 169 рублей. Ущерб причинен Министерству энергетики РФ, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Горячев просил домашний арест, однако ему отказали. За мошенничество в особо крупном размере ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, ранее в офисе компании «Россети Ленэнерго» прошли обыски.

ИСТОЧНИК KP.RU