2020-05-15T20:24:04+03:00
Происшествия

Замгендиректора «Ленэнерго» арестовали по делу о хищении 131 млн рублей из бюджета

Алексей Горячев просил домашний арест, но суд ему отказал
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Замглавы «Ленэнерго» посадили в СИЗО по делу о хищении 131 млн рублей из бюджета. Фото: lenenergo.ruЗамглавы «Ленэнерго» посадили в СИЗО по делу о хищении 131 млн рублей из бюджета. Фото: lenenergo.ru
Изменить размер текста:

Суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО на срок до 12 июля 2020 года заместителя гендиректора ПАО «Ленэнерго». Алексея Горячева обвиняют в хищении 131 миллиона рублей из бюджета. Как считает следствие, деньги пропали при работах по прокладке кабельных линий от подстанции «Василеостровская» до подстанции «Крестовская».

- Горячев совместно с Карповичем (гендиректором «ГлавЭнергоМонтаж» - Прим. ред.) и неустановленными лицами из состава руководителей и сотрудников ПАО «Ленэнерго», ООО «Меридиан», ООО «ЭдвансСтрой», ООО «ГлавЭнергоМонтаж», с целью хищения бюджетных средств, утвердили проектную смету с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму 131 358 169 рублей. Ущерб причинен Министерству энергетики РФ, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Горячев просил домашний арест, однако ему отказали. За мошенничество в особо крупном размере ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, ранее в офисе компании «Россети Ленэнерго» прошли обыски.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Форд» с ребенком слетел с дороги и перевернулся в Ленобласти
Нелегальные легковые «маршрутки» арестовали в Приморском районе
Производство защитных масок в Санкт-Петербурге выросло до 700 тысяч штук в день
Лжеминеры судов и больниц вернулись в Санкт-Петербург
150 тысяч жителей Ленобласти получат бесплатные медицинские маски
Замгендиректора «Ленэнерго» арестовали по делу о хищении 131 млн рублей из бюджета
Брошенную овчарку с огромной опухолью на морде спасают в Колпино
На петербуржца, ударившего работника метро из-за просьбы надеть маску, завели другое уголовное дело
В Пушкине открылся госпиталь Минобороны для лечения больных коронавирусом
Петербургским врачам, работающим с больными коронавирусом, выплатили почти 500 млн рублей
На КАДе вечером пятницы собрались три огромные пробки