Замгендиректора «Ленэнерго» арестовали по делу о хищении 131 млн рублей из бюджета
Суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО на срок до 12 июля 2020 года заместителя гендиректора ПАО «Ленэнерго». Алексея Горячева обвиняют в хищении 131 миллиона рублей из бюджета. Как считает следствие, деньги пропали при работах по прокладке кабельных линий от подстанции «Василеостровская» до подстанции «Крестовская».
- Горячев совместно с Карповичем (гендиректором «ГлавЭнергоМонтаж» - Прим. ред.) и неустановленными лицами из состава руководителей и сотрудников ПАО «Ленэнерго», ООО «Меридиан», ООО «ЭдвансСтрой», ООО «ГлавЭнергоМонтаж», с целью хищения бюджетных средств, утвердили проектную смету с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму 131 358 169 рублей. Ущерб причинен Министерству энергетики РФ, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Горячев просил домашний арест, однако ему отказали. За мошенничество в особо крупном размере ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Напомним, ранее в офисе компании «Россети Ленэнерго» прошли обыски.
ИСТОЧНИК KP.RU