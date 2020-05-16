Из-за угрозы взрыва эвакуированы Мега-Дыбенко и Мега-Парнас

16 Май 2020 2020-05-16T12:40:36+03:00

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Недолго проработали без приключений крупные торговые центры Мега-Парнас и Мега-Дыбенко. Открывшиеся после долгого простоя только в пятницу, и то частично, уже в субботу они были вынуждены прервать работу и попросить посетителей на выход.

- Просим вас срочно покинуть торговый центр, - сообщает голос информатора по громкой связи.

Об этом в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказывают горожане, снявшие видео спешной эвакуации и разместившие его в соцсетях.

Причиной моли стать ложные сообщения о минировании. В пятницу такие сообщения, после долгого перерыва, вновь поступили на почту судов Санкт-Петербурга и других учреждений. В письме говорилось о минировании судов и десятков городских больниц и медцентров. В том числе тех, где принимают пациентов с коронавирусом.

Тогда эвакуация учреждений не проводилась

В Санкт-Петербурге эвакуируют Мегу-Парнас.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU