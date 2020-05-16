2020-05-16T13:39:58+03:00
Авто

На КАД при подъезде к Меге-Парнас собралась «мертвая» пробка

Причиной 5-километрового затора стали и дорожные работы
Петр КИБЕР
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Подъезды к Меге-Парнас встали в сильных пробках. Фото: Яндекс. КартыПодъезды к Меге-Парнас встали в сильных пробках. Фото: Яндекс. Карты
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Истосковавшиеся по шопингу жители Санкт-Петербурга в первый выходной день рванули торговые центры Мега, открывшиеся накануне. Но если в пятницу попасть в любимые магазины смогли не все, то в субботу горожане сели в свои машины и поехали на закупки. Чем тут же собрали огромную пробку на КАДе. Ирония заключается в том, что обе Меги, и Парнас и Дыбенко, закрылись из-за анонимной угрозы.

- Порадовались открытию и хватит, полная эвакуация. Плотно на въезд из не знающих и плотно на выезд из знающих об эвакуации. Также очередь из ожидающих маршрутку домой, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» горожане.

По состоянию на 13:30 субботы затор растянулся на внешней стороне КАД от съезда на улицу Шекспира в Буграх до поворота к Меге на проспекте Энгельса, а также вокруг торгового центра. Стоит и сам проспект Энгельса от Суздальского проспекта, а также выезд из Мурино в сторону развязки КАД с проспектом Культуры.

Также в плотном «красном» кольце Мега-Дыбенко. Стоят подъезды к ней из Кудрово, со стороны КАД, с Мурманского шоссе и поворот от Народной улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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