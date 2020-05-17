Как тренировать легкие, чтобы избежать тяжелого течения коронавируса, рассказал врач из Санкт-Петербурга

17 Май 2020 2020-05-17T12:46:04+03:00

Нужно надувать шарик по несколько раз в день

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Реаниматолог из больницы Святого Георгия Антон Георгиев лечит тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией с самого начала эпидемии в России. Врач сам переболел этой болезнью, но за три дня все симптомы у него пропали. По словам медика, главная мишень коронавируса - это наши легкие. Уже потом от недостатка кислорода страдают все остальные органы. Но каждый человек, может заняться тренировкой своих легких, которая, возможно, поможет в случае заболевания.

- Чтобы избежать аппарата ИВЛ в случае заболевания, надо тренировать свои легкие. Надувать обычный воздушный шарик несколько раз в день по 5-10 минут. С тренированными легкими, с дыхательной гимнастикой будет проще перенести болезнь. Если заразился, то эта тренировка тоже имеет смысл.

По словам Антона Георгиева одна из пациенток, лежавшая на ИВЛ, активно занималась тренировками. Сейчас дама уже дышит сама.

ИСТОЧНИК KP.RU