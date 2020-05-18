2020-05-18T12:03:20+03:00
Общество

Смольный привел данные о пяти новых умерших от коронавируса пациентах

18 мая подтверждена смерть еще четырех мужчин и одной женщины
Петр КИБЕР
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За сутки в Петербурге число умерших от коронавируса увеличилось на пять человек.За сутки в Петербурге число умерших от коронавируса увеличилось на пять человек.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга привел подробности по пяти пациентам, смерть которых по причине коронавируса была подтверждена 18 мая. В печальном списке оказались четверо мужчин и одна женщина. Все – пенсионеры.

- Двое пациентов, мужчины в возрасте 73 и 68 лет, скончались в Госпитале для ветеранов войн. Женщина 88 лет скончалась во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова, мужчина 73 лет – в Многопрофильной Больнице №2, мужчина 88 лет – в Городской Покровской больнице, - сообщает пресс-служба Комздрава.

В ведомстве отмечают, что все умершие пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, кардиосклероз, сахарный диабет. При этом основным заболеванием, которое привело к смерти, Комиссией по летальным исходам признана двусторонняя пневмония на фоне СOVID-19.

Напомним, что по состоянию на 18 мая в Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 90 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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