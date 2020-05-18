2020-05-18T18:34:50+03:00
Общество

Стало известно, сколько свободных аппаратов ИВЛ осталось для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге

Об этом рассказал глава межведомственной группы по противодействию коронавирусу
Роман ЛЯЛИН
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Из реанимации пациентов выписывают долгоИз реанимации пациентов выписывают долгоФото: Артем КИЛЬКИН
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Аппараты искусственной вентиляции легких - теперь самый ценный инструмент врачей при лечении тяжелых больных коронавирусом. Новая болезнь в первую очередь поражает легкие, после этого от нехватки кислорода страдают все органы. Если вовремя не оказать помощь, то из-за голодания мозга человек может впасть в кому, а самому организму грозит полиорганная недостаточность. Поэтому в таких случаях ИВЛ становится палочкой-выручалочкой для медиков. И сейчас беспокойство специалистов связано в первую очередь с тем, что больные проводят на аппаратах ИВЛ при коронавирусе дольше, чем при любой другой болезни.

- Эта ситуация тревожит, - рассказал в интервью "КП-Петербург" глава межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Санкт-Петербурге Евгений Шляхто. - Занятых аппаратов ИВЛ - больше 50 процентов. Число тяжелых больных не снижается, к сожалению. Хотя больных с пневмонией стало меньше, это радует.

Евгений Шляхто также подробно рассказал, что от начавшейся недели будет зависеть вышли мы на плато или нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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