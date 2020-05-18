Больше 2,5 тысяч медработников болеют коронавирусом и пневмонией в Санкт-Петербурге

18 Май 2020 2020-05-18T19:29:57+03:00

В целом, показатель заболевания горожан внебольничной пневмонией существенно больше, чем COVID-19

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В Санкт-Петербурге больше 2,5 тысяч медработников заболели коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем радиосообщении к горожанам 18 мая. Итого с 1 марта COVID-19 выявили у 10887 человек. Из них выздоровели 2209 пациентов.

Больных внебольничной пневмонией существенно больше – 13793 человека. К счастью, 7250 пациентов уже поправили свое здоровье. 79 петербуржцев скончались.

- Пока заболеваемость, связанная с COVID-19, в городе на убыль не идет. В конце прошлой недели два дня подряд фиксировалось более 500 положительных тестов на коронавирус. В реанимации находятся 594 человека. Индекс самоизоляции сегодня 1,6 балла, - констатировал Александр Беглов.

Напомним, в «Ленэкспо» развернули еще один временный госпиталь для больных с легкой формой коронавируса. В этот раз – на 500 коек.

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ИСТОЧНИК KP.RU