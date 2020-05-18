2020-05-18T16:30:42+03:00
Общество

Александр Беглов посетил новый корпус госпиталя в «Ленкспо»

Мощность временного места лечения коронавирусных пациентов увеличили почти на 500 коек
Петр КИБЕР
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В "Ленэкспо" создали еще почти 500 мест для пациентов с коронавирусом. Фото: пресс-служба правительства СПбВ "Ленэкспо" создали еще почти 500 мест для пациентов с коронавирусом. Фото: пресс-служба правительства СПб
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил выставочный комплекс «Ленэкспо», где развернут временный госпиталь для пациентов с легкой формой коронавируса. С апреля в седьмом павильоне работал корпус на тысячу мест, а с 18 мая к ним прибавятся еще почти 500 в павильонах 8 и 8А.

- Новые коечные места создаются с учетом опыта, приобретенного при оснащении 7 Павильона. Они оборудованы индивидуальным освещением, для удобства пациентов там появились персональные тумбочки. Организована реанимационная зона, которая сможет принимать пациентов в случае осложнений, - приводит слова главы города пресс-служба Смольного.

В новом корпусе кроме 474 мест для пациентов строители обустроили 63 санузла, в том числе для маломобильных больных и 43 душевых, где люди могут принять душ.

Административно лечебница в «Ленэкспо» подчиняется Госпиталю для ветеранов войн. В день у пациентов проводят около 100 тестов на коронавирус. Этим занимается НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Луи Пастера.

Александр Беглов осмотрел новый корпус госпиталя в "Ленэкспо". Фото: пресс-служба правительства СПб

Александр Беглов осмотрел новый корпус госпиталя в "Ленэкспо". Фото: пресс-служба правительства СПб

ИСТОЧНИК KP.RU

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